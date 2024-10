Bruno Vespa polemico con la Rai: “Ho rinunciato alla celebrazione”

Ieri sera, Bruno Vespa ha lasciato con indignazione l’evento al Palazzo dei Congressi di Roma, dedicato ai 100 anni della radio e ai 70 anni della televisione, a causa della mancanza di riconoscimento per il suo programma “Porta a Porta”. Il noto conduttore ha espresso il suo disappunto in una nota ufficiale, sottolineando come il suo programma, che vanta circa 30 anni di storia, non sia stato menzionato nemmeno una volta durante la celebrazione.

Vespa ha continuato il suo sfogo attraverso i social media, evidenziando che numerosi altri programmi storici sono stati citati, come “Mixer” e “Chi l’ha visto”, mentre del suo lavoro non c’era traccia. Ha criticato la Rai per il trattamento ricevuto, affermando che, nonostante le trasformazioni nel panorama televisivo, l’essenza dell’emittente sembra rimanere immutata e sempre orientata da una determinata parte. Tra le righe emerge la sensazione di essere stato trascurato e di non aver ricevuto il giusto riconoscimento per il contributo fornito alla televisione italiana.

Vespa si è detto sorpreso per la dimenticanza, considerando il lungo percorso e il titolo di portata nazionale che il suo programma ha sempre avuto. “Porta a Porta” è uno di quei programmi che hanno segnato un’epoca, contribuendo, in un certo senso, alla formazione della televisione contemporanea in Italia.

L’appello e la frustrazione di Vespa risuonano quindi come un messaggio alla Rai e all’industria televisiva, chiedendo maggiore attenzione e rispetto per la storia del programma e per il suo impatto nel panorama mediatico italiano. La sua reazione lascia intendere una profonda delusione per non essere stato parte di un momento celebrativo che avrebbe dovuto includere tutti i grandi protagonisti della TV e della radio in Italia.

In conclusione, il dibattito continua sulla valorizzazione della storia della televisione italiana, con Vespa che, nonostante la sua delusione, resta una delle figure più emblematiche e influenti del settore.