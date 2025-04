“Bruno Vespa: È mai stata una prostituta in studio?”

Nel recente dibattito a Porta a Porta, la decisione dell’Istat di regolamentare fiscalmente la prostituzione ha suscitato ampie discussioni. Durante la puntata, la escort transessuale Efe Bal ha colto di sorpresa il conduttore Bruno Vespa con una domanda diretta: “Dottor Vespa, lei è mai stato con una prostituta?”. La reazione di Vespa, visibilmente imbarazzato, è stata immediata e ha scatenato un applauso ironico da parte di Efe, sottolineando il disagio creato.

Il dibattito ha messo in evidenza opinioni contrastanti. Una delle ospiti, la giornalista Lucetta Scaraffia, ha sostenuto che la regolamentazione della prostituzione potrebbe avvantaggiare le donne, poiché consentirebbe di tracciare i pagamenti da parte degli uomini e porterebbe alla luce l’intero sistema. Ha messo in evidenza la necessità di far emergere sia le donne che gli uomini coinvolti, aggiungendo che l’argomento è complesso.

Efe Bal ha risposto criticamente affermando l’impossibilità di rendere “tracciabili” gli uomini che ricorrono a questi servizi. Ha menzionato come in Svizzera sia possibile pagare una tassa forfettaria senza necessità di identificare i clienti, sottolineando che la maggior parte di questi sono uomini sposati e con figli, il che complicherebbe ulteriormente la situazione. La discussione si è dunque allargata a considerare le implicazioni sociali e fiscali di una regolamentazione che, seppur controversa, potrebbe portare a una maggiore trasparenza e protezione per le lavoratrici del settore.