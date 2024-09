Bruno Vespa e il suo figlio Alessandro: carriera e successi

Bruno Vespa, noto conduttore di Porta a Porta e uno dei volti più riconosciuti del giornalismo italiano, è sposato da quasi 50 anni con l’ex magistrata Augusta Iannini. La coppia ha due figli: Federico, che ha intrapreso la carriera nel giornalismo, e Alessandro, che ha scelto di diventare avvocato. Alessandro ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma Tre nel 2007 e ha poi completato un master in Real Estate presso la LUISS Business School. Dopo la laurea, ha lavorato nello Studio Notarile Associato Mariconda e successivamente è entrato nello studio legale Nctm per oltre dieci anni. Dal 2021, lavora presso lo Studio Legale Cappelli RCCD a Roma, specializzandosi in corporate real estate e occupandosi di operazioni immobiliari di grande valore.

Nonostante la notorietà dei genitori, Alessandro preferisce mantenere un profilo riservato e lontano dai riflettori, sia a livello professionale sia riguardo alla sua vita privata. Recentemente, ha sposato la sua compagna il 22 giugno 2024, in una cerimonia tenutasi in Puglia, più precisamente nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria. Il ricevimento ha visto la partecipazione di oltre 250 invitati, inclusi i genitori e il fratello.

Durante un’apparizione televisiva nel 2018, Bruno Vespa ha svelato di aver inizialmente desiderato una femmina per il secondo figlio; una confessione che evidenzia il suo lato umano e le aspettative che aveva per la famiglia. Alessandro, pur mantenendo una vita privata discreta, ha mostrato di avere una carriera di successo nel settore legale, assistendo clienti in transazioni immobiliari significative.

Federico, il primogenito, ha seguito le orme paterne, diventando un noto telecronista e speaker radiofonico, contribuendo così a mantenere viva la tradizione della famiglia Vespa nel mondo della comunicazione. La storia di Alessandro rappresenta l’importante diversificazione delle carriere all’interno della famiglia, dimostrando come i figli di personalità pubbliche possano scegliere strade professionali differenti pur portando con sé l’eredità e i valori familiari. La carriera di Alessandro e il suo recente matrimonio rappresentano un capitolo significativo nella storia della famiglia Vespa.