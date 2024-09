Bruno Vespa e il figlio Federico: affrontare il buio della depressione

Bruno Vespa, noto conduttore di “Porta a Porta” ed ex direttore del Tg1, è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, sposato dal 1975 con la magistrata Augusta Iannini. Insieme hanno avuto due figli, Federico e Alessandro. Federico, nato a Roma il 25 febbraio 1979, ha scelto di intraprendere una carriera nel giornalismo, seguendo le orme del padre, mentre il fratello è un avvocato d’affari.

Federico ha conseguito una laurea in Giurisprudenza nel 2005 e ha iniziato la sua carriera lavorando per “La Gazzetta dello Sport” e come telecronista per Radio 101. Ha anche lavorato per RTL 102.5, dove ha commentato eventi sportivi, e ha collaborato con il periodico “Il Messaggero” e il settimanale “Gente”. Dal 2007 al 2020, ha condotto insieme al padre un programma radiofonico su RTL, partecipando anche ad altri show.

Tuttavia, la vita di Federico non è stata priva di difficoltà. Ha affrontato una grave forma di depressione, che ha portato a una lotta interna contro dipendenze e crisi personali. Nel 2019, ha pubblicato un libro intitolato “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”, nel quale racconta la sua esperienza con la depressione, dall’alcolismo a un coma farmacologico, fino alla sua rinascita e alla ricerca della serenità. Federico ha esemplificato il suo dolore dicendo di sentirsi come un “agnello nella tana dei lupi”.

Un aiuto fondamentale nella sua ripresa è stato il sostegno della madre, Augusta Iannini, che, senza rendersene conto, ha avuto un ruolo cruciale nel sollevarlo dal baratro. Federico, da parte sua, ha lavorato per scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio d’arte” e ha costruito una carriera credibile e rispettata nel mondo del giornalismo. La sua storia è un esempio di resilienza, dimostrando che anche chi proviene da famiglie di successo può affrontare sfide significative e trovare la propria strada verso la guarigione e l’autenticità.