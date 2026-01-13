Bruno Mars torna con I Just Might

Bruno Mars è tornato con un nuovo album intitolato The Romantic, il suo quarto disco da solista, che uscirà il 27 febbraio. L’artista non è stato fermo nel frattempo, ha completato un world tour, vinto Grammy, pubblicato il primo album degli Silk Sonic e lavorato a numerosi feat.

Il primo singolo estratto dal suo nuovo album si intitola I Just Might, un inno al ballo. Il video ufficiale del brano è stato diretto e coreografato da Bruno Mars stesso e rappresenta un omaggio visivo a scenari old-school. La canzone è un mix di pop e funk, con un testo semplice e scorrevole che ruota attorno al ballo come fulcro del significato. Il brano racconta l’incontro con una ragazza nella pista da ballo, che rappresenta l’elemento decisivo per capire se due persone sono fatte l’una per l’altra.

Bruno Mars ballerà la sua nuova hit nella sua prossima tournée, The Romantic Tour, con 38 date tra Nord America ed Europa, tra cui l’unica tappa italiana il 14 luglio allo stadio San Siro di Milano. Il cantautore statunitense nato alle Hawaii tornerà sulle scene con la sua musica e le sue coreografie, pronti a incantare il pubblico con il suo nuovo album e la sua tournée.