11.6 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Musica

Bruno Mars torna con I Just Might

Da stranotizie
Bruno Mars torna con I Just Might

Bruno Mars è tornato con un nuovo album intitolato The Romantic, il suo quarto disco da solista, che uscirà il 27 febbraio. L’artista non è stato fermo nel frattempo, ha completato un world tour, vinto Grammy, pubblicato il primo album degli Silk Sonic e lavorato a numerosi feat.

Il primo singolo estratto dal suo nuovo album si intitola I Just Might, un inno al ballo. Il video ufficiale del brano è stato diretto e coreografato da Bruno Mars stesso e rappresenta un omaggio visivo a scenari old-school. La canzone è un mix di pop e funk, con un testo semplice e scorrevole che ruota attorno al ballo come fulcro del significato. Il brano racconta l’incontro con una ragazza nella pista da ballo, che rappresenta l’elemento decisivo per capire se due persone sono fatte l’una per l’altra.

Bruno Mars ballerà la sua nuova hit nella sua prossima tournée, The Romantic Tour, con 38 date tra Nord America ed Europa, tra cui l’unica tappa italiana il 14 luglio allo stadio San Siro di Milano. Il cantautore statunitense nato alle Hawaii tornerà sulle scene con la sua musica e le sue coreografie, pronti a incantare il pubblico con il suo nuovo album e la sua tournée.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Riforma aziende faunistico-venatorie in Italia
Articolo successivo
Tecnologia contro deforestazione in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.