Bruno Mars rinasce grazie a Lady Gaga e Rosé: Die With A Smile e APT sono due successi

Bruno Mars è un artista di grande successo nel panorama musicale degli ultimi decenni, ma recentemente aveva fatto una pausa dall’uscita di nuovi album, l’ultimo dei quali risale al 2016. Tuttavia, quest’anno ha fatto un ritorno trionfale collaborando a due brani di grande successo: “Die With A Smile” di Lady Gaga e “ATP.” di Rosé. Quest’ultima canzone, pubblicata da pochi giorni, sta già scalando la classifica Billboard, dominando anche Spotify e ottenendo una forte rotazione radiofonica.

“ATP.” (che in coreano significa “appartamento”) è il primo singolo dell’album “Rosie” di Rosé. Il titolo si riferisce a un popolare drinking game tra i giovani in Corea. In un’intervista con Vogue, Rosé ha raccontato come è nata la canzone. Mentre si trovava in studio con Bruno Mars, ha deciso di spiegare a lui e agli altri presenti le regole del gioco alcolico. Il gioco prevede che i partecipanti cantino “apateu”, mettano le mani al centro di un cerchio e successivamente qualcuno chiama un numero. I giocatori devono quindi spostare le mani e l’ultimo a farlo deve bere. Dopo aver giocato, Rosé e Bruno Mars hanno iniziato a scrivere il brano, nonostante Rosé avesse inizialmente dei dubbi sul tema leggero del testo. Si è sentita preoccupata al rientro a casa, chiedendosi se fosse opportuno fare una canzone su un gioco alcolico. Tuttavia, l’entusiasmo dei suoi collaboratori l’ha motivata a portare a termine il progetto.

Dopo il successo di “Die With A Smile” e “ATP.”, i fan si chiedono se Bruno Mars sia pronto a lanciare un nuovo singolo. Le aspettative di un ritorno da solista sono alte, e i sostenitori sperano che questo momento di rinnovamento possa portare a nuove emozionanti uscite musicali. Il ritorno di Bruno Mars, alimentato anche da collaborazioni con artisti di grande calibro come Lady Gaga e Rosé, sembra segnare una nuova fase nella sua carriera, promettendo brani che uniscono energia e leggerezza.