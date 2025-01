BRUNO MARS E SEXYY RED: Scopri il Video del Loro Nuovo Singolo ‘Fat Juicy & Wet’

Bruno Mars e Sexyy Red hanno collaborato per il nuovo singolo “Fat Juicy & Wet”, accompagnato da un video diretto da Daniel Ramos e dallo stesso Bruno Mars, che presenta cameo di Lady Gaga e ROSÉ, recenti collaboratrici del cantante. Il video è disponibile su YouTube e rappresenta un nuovo capitolo per entrambi gli artisti.

Bruno Mars, fresco dei successi globali di “Die With A Smile” (con Lady Gaga) e “APT.” (con ROSÉ), brani che hanno raggiunto complessivamente 19 settimane al primo posto della Billboard Global 200, continua a confermare la sua popolarità, superando i 140 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. L’artista è noto per la sua capacità di creare successi che piaccono a un vasto pubblico.

D’altra parte, Sexyy Red si è affermata come una delle rapper più influenti del momento, essendo stata l’unica artista nel 2024 a posizionare quattro brani al numero uno su Apple Music e superando i 2 miliardi di streaming a livello globale. Recentemente premiata come “Best Breakthrough Hip Hop Artist” ai BET Hip Hop Awards, ha collaborato con artisti di grande calibro come Tyler, The Creator e Lil Wayne, guadagnandosi posizioni di rilievo nelle classifiche Billboard.

La collaborazione tra Bruno Mars e Sexyy Red rappresenta un’unione di talenti provenienti da mondi musicali diversi, promettendo un singolo accattivante e affascinante nel panorama musicale contemporaneo. Il video e il brano sono già attesi dai fan e dalla critica.