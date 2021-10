Bruno Mars e Anderson .Paak, An Evening with Sonic Silk: la data di uscita e tutti i dettagli sull’album congiunto.

Il progetto messo insieme da Bruno Mars e Anderson .Paak sta finalmente per vedere la luce. A distanza di diversi mesi dalla pubblicazione di Leave the Door Open, il loro primo brano collaborativo uscito a nome Silk Sonic, arrivano finalmente le prime notizie ufficiali sul loro album insieme. Il disco è stato annunciato in maniera definitiva, con tanto di data di uscita e titolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Bruno Mars

Bruno Mars e Anderson .Paak: il primo album insieme

Il disco s’intitolerà An Evening with Silk Sonic e presenterà di fatto la loro prima sfida sulla lunga distanza insieme. La data di uscita prevista sui mercati internazionali è il 12 novembre. All’interno dell’album saranno presenti tutti i singoli finora sfornati, dalla già citata Leave the Door Open a Skate, Silk Sonic Intro e The Lazy Song. L’annuncio è arrivato da Anderson .Paak , nel giorno del compleanno di Bruno Mars con un post su Twitter.

I numeri dei Silk SOnic

Bruno e Anderson stanno vivendo una seconda fase di carriera a dir poco brillante insieme. Dalla loro profonda amciizia è nata la ricerca di un album che fosse il più vicino possibile alla perfezione, e che sarà di certo apprezzato dai fan, che hanno già mostrato di amare il loro stile grazie al successo di Leave the Door Open, brano che ha permesso loro di vincere i Bet Awards nella categoria Miglior Gruppo.

Un brano da record, arrivato al numero 1 nella classifica Billboard in due settimane non consecutive e rimasto per 18 settimane consecutive in top 10. Risultati straordinari che potrebbero essere solo l’anitpasto di un successo planetario. Di seguito il video ufficiale di Leave the Door Open: