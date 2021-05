Cinque singoli dell’artista certificati diamante: questo il record raggiunto da Bruno Mars, primo artista ad ottenere tale traguardo.

Bruno Mars è diventato il primo artista ad avere cinque canzoni di diamante dalla Recording Industry Association Of America (RIAA). I suoi singoli That’s What I Like e When I Was Your Man hanno appena ricevuto la certificazione di diamante dopo aver venduto e trasmesso in streaming oltre 10 milioni di copie. Altre canzoni già certificate diamante sono Just The Way You Are, Grenade e la sua collaborazione con Mark Ronson, Uptown Funk!. Il presidente e CEO della Recording Industry Association of America, Mitch Glazier, ha commentato tale risultato con queste parole: “Congratulazioni a Bruno Mars – il primo artista con cinque Diamond Single Awards nella storia del programma Gold e Platinum della RIAA!“.

Ben cinque singoli di Bruno Mars sono stati certificati diamante. Un vero record per l’artista che è il primo a raggiungere questo incredibile risultato. Lo stesso CEO della Recording Industry Association of America, Mitch Glazier ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “È una testimonianza dell’inarrestabile genio creativo di Bruno e dell’incredibile partnership che ha costruito con il team di Atlantic Records. Quello che Bruno ha realizzato è semplicemente straordinario. Sono stati assegnati meno di 60 Diamond Single Awards – e Bruno ora ne ha cinque!“, ossia That’s What I Like, When I Was Your Man, Just The Way You Are, Grenade e Uptown Funk!.

Il post del cantante su Twitter:

La collaborazione con Anderson . Paak

Just the Way You Are è stato certificato 12 volte disco di platino, Uptown Funk! e When I Was Your Man sono stati certificati 11 volte platino, e That’s What I Like e Grenade sono stati certificati 10 volte platino. A marzo, Mars e Anderson .Paak hanno avviato una collaborazione con il gruppo Silk Sonic, arrivato sul palco per la prima volta ai Grammy 2021. Il duo ha annunciato il nuovo progetto all’inizio di quest’anno (precisamente il 26 febbraio) e il 5 marzo ha pubblicato il loro primo singolo Leave The Door Open. Mars e Paak si sono esibiti ai Grammy, al fianco di artisti del calibro di Harry Styles, Dua Lipa, Taylor Swift e Billie Eilish.