Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 Hotel, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia. Per la prima volta in chiaro su TV8, da domani 12 gennaio, ogni mercoledì, alle ore 21.30, lo Chef stellato sarà protagonista e temutissimo arbitro delle gare tra gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia, nel nuovo ciclo di episodi dell’amatissima produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Questa volta, il viaggio di ‘Bruno Barbieri 4 Hotel’ da nord a sud nella penisola farà il suo esordio a Venezia, per poi proseguire con le altre tappe: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Nel rispetto del meccanismo di successo che ha reso questo show un cult, e che da oggi si arricchisce di un nuovo insidiosissimo livello di difficoltà.

Conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice a MasterChef Italia – il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, con una media di ascolti a puntata di 850mila spettatori, mentre sui 7 giorni il dato è più che raddoppiato arrivando a una media che supera 1,8 milioni di spettatori – per Barbieri il viaggio è sempre stato un elemento essenziale nella sua carriera: per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato in tutto il mondo, senza mai mettere da parte il suo stile unico, sofisticato ed elegante, conquistando così sul campo il titolo di esperto in accoglienza alberghiera.