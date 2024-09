Brunch all’italiana: ricette dolci e salate da gustare

A metà tra prima colazione e pranzo, il brunch è un pasto poco convenzionale che si svolge nella tarda mattinata di una giornata festiva. Di origine anglosassone, anche da noi è sempre più diffuso e apprezzato. Le nostre proposte salate e dolci, per una versione tutta ispirata ai sapori mediterranei e di stagione

Brunch, ovvero unione di breakfast (colazione) e lunch (pranzo): un’ottima occasione per invitare gli amici senza formalità e far contenti anche i più piccoli con proposte su misura per loro. Senza contare che l’inizio anticipato rispetto al pranzo consente di avere a disposizione le prime ore pomeridiane, magari godersi una passeggiata all’aria aperta. L’unica regola è concedersi tempo. Per il resto, il menu del brunch non ha sequenze e ingredienti prestabiliti, pietanze dolci e salate vengono portate in tavola tutte insieme. Ci si serve da soli, scegliendo le combinazioni a piacere. Meglio, in ogni caso, non ispirarsi troppo alla tradizione anglosassone, che abbonda con carni e salumi, e scegliere invece ricette mediterranee ricche di ortaggi, cereali e frutta.

Brunch per bambini

Ai più piccoli piace servirsi da soli e avere la possibilità di scegliere liberamente. Ecco qualche idea per rendere il tutto molto appetitoso e salutare.

• Mettete in tavola pani diversi, focacce, tartine realizzate con pane e formaggio, biscotti casalinghi di diverse varietà per offrite un’alternativa ai piatti più elaborati, a volte “difficili” per i loro gusti.

• Abbondate con la frutta, anche sotto forma di macedonia, spiedini, frullati e spremute.

• Coinvolgeteli nella preparazione di panini, pinzimoni e altri stuzzichini a base di ortaggi, frutta, formaggi freschi.

• Offrite yogurt, latte fresco, fiocchi di cereali, frutta secca ed essiccata (noci, nocciole, uvette, prugne, fichi) da mescolare a piacere.

• Incuriositeli mettendo in tavola ciotole contenenti marmellate e mieli differenti, erbe aromatiche, formaggio fresco spalmabile (al posto del burro).

Ecco alcune proposte per un brunch semplice e sfizioso.