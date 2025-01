Brugge-Juve: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo la vittoria contro il Milan, la Juventus è pronta a tornare in campo per la Champions League. Oggi, 21 gennaio, i bianconeri sfideranno il Club Brugge allo Jan Breydel Stadium di Brugge, in quella che sarà la settima partita del girone di campionato di Champions League. Al momento, il Brugge occupa il quattordicesimo posto con 11 punti, mentre i belgi si trovano al diciannovesimo con 10 punti.

In vista della partita, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, potrebbe riproporre nel suo undici titolare i giocatori Weah e Mbangula, mentre Nico Gonzalez appare favorito rispetto a Vlahovic per il ruolo di attaccante centrale. Le probabili formazioni per il match di questa sera, che inizierà alle 21:00, sono:

Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW, con le partite visibili sui canali Sky 201 e 252 (Sky Sport). La sfida rappresenta un importante opportunità per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione nel girone e guadagnare preziosi punti in Champions League.