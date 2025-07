Bruges blinda Jashari: Milan deve fare un’offerta migliore

Il mercato calcistico è in pieno fermento e le trattative si susseguono senza sosta. In particolare, il Club Brugge ha assunto una posizione fermissima riguardo ad Ardon Jashari, centrocampista svizzero molto richiesto.

Il CEO della società belga, Bob Madou, ha chiarito che non hanno intenzione di cedere il giocatore se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. In un’intervista a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad, Madou ha dichiarato che, sebbene si siano già incontrati con il Milan per discutere del trasferimento, attualmente non ci sono proposte concrete sul tavolo che li porterebbero a considerare una vendita. “Partiamo dal presupposto che resterà” ha affermato Madou, sottolineando che, nonostante il talento di Jashari, la sua partenza non è all’ordine del giorno.

Il Milan, che sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo, sembra aver ricevuto un rifiuto iniziale e dovrà avanzare con un’offerta più convincente per strappare Jashari al Brugge. Negli ultimi giorni, i rossoneri hanno presentato un rilancio che arriva a 37 milioni di euro, ma al momento questo non è stato sufficiente per convincere la dirigenza belga.

Il giocatore, nel frattempo, continua a manifestare il desiderio di trasferirsi a Milano, ma la situazione rimane in stallo, con il Brugge determinato a mantenere Jashari nel proprio organico, almeno per il momento.