Bruganelli sul GF, parole sul caso Beatrice e Varrese: “Se fossi in studio”

Certamente divisiva (come tutti i personaggi con grande personalità), ma nei due anni passati al GF Vip Sonia Bruganelli ha dimostrato di essere stata la migliore opinionista passata da quello studio. La produttrice in questi giorni è tornata a parlare del reality di Alfonso Signorini e l’ha fatto in merito alla faida in atto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi (unica vera dinamica interessante al momento).

Bruganelli e il commento sulle frasi di Varrese: “Mi dispiace non essere in studio quando sento queste cose”.

Commentando un articolo di Biccy proprio sui due attori che soggiornano nella casa del GF, Sonia ha scritto: “Ecco. Queste sono le frasi per le quali mi dispiace non essere in studio“.

La Bruganelli si riferisce alla bislacca teoria di Massimiliano, secondo la quale Beatrice sarebbe segretamente attratta o addirittura innamorata di lui: “Non coglie l’ironia e vede sempre le cose con malignità. Adesso vedete che io nemmeno le parlo. Però sai che a lei le manco io che le rispondo. Uno come me lei lo ama proprio. Non lo ammetterà qui dentro, ma io sono il suo tipo. E anche per questo lei mi odia, poi odia anche il genere maschile. Ha dei problemi con i maschi con l’uomo in generale“.

💥 Il parere di Sonia Bruganelli su Massimiliano Varrese#grandefratello pic.twitter.com/biCTNZqSRI — GF NEWS (@GF_vip_news) October 22, 2023

Dopo aver visto la storia dell’ex opinionista è intervenuto anche un amico e collega di Beatrice, Gabriele Lazzaro: “Sonia quest’anno saresti dovuta essere al Grande Fratello per arginare tutto questo maschilismo. Ed è assurdo che nessuno intervenga contro gli atteggiamenti di quest’uomo e che, anzi, lo si faccia passare per vittima. Se mia figlia si invaghisse di un uomo con gli stessi comportamenti che Varrese sta avendo nella Casa anche io farei di tutto per aprirle gli occhi. Altro che patriarcato. L’ho sentito dire “ho una figlia a casa che mi guarda”. Dovrebbe tenerlo a mente. È un momento storico drammatico, dove si parla di violenza di genere. Con le mie regie mi batto per questo e mi confronto con associazioni legate al tema e con vittime del maschilismo“.