Bruganelli su Bonolis e Madonia: “Come è cambiata la mia vita”

Dopo le sue esperienze in Rai, Sonia Bruganelli è tornata a Mediaset per raccontare la sua vita a “Verissimo” con Silvia Toffanin. Ha parlato della sua separazione da Paolo Bonolis e delle conseguenze che questa decisione ha avuto sulla loro vita. Sonia ha condiviso di come, dopo 30 anni insieme e un matrimonio di lungo corso, la coppia ha affrontato momenti belli e difficili. La sua partecipazione a “GF Vip” ha rappresentato un cambiamento, poiché ha iniziato a mettersi in primo piano piuttosto che rimanere nel ruolo di compagna di Paolo. Questa nuova visione ha portato a una perdita di dialogo tra loro.

Sonia ha espressamente affermato che non è mai stata una persona che evita le comunicazioni dirette e, sentendosi mancare d’aria, ha capito che era giunto il momento di allontanarsi. Nonostante la separazione, mantiene un sentimento di bene reciproco, riconoscendo che i tempi passati insieme hanno avuto un grande valore. Ha sottolineato che continuare a vivere insieme per inerzia non avrebbe portato a nulla di buono. Parlando della loro relazione lavorativa ora che non sono più una coppia, Sonia ha confessato di aver provato gelosia vedendo Paolo impegnato con nuove persone.

Passando a Angelo Madonia, Sonia ha condiviso che nella sua vita, oggi, c’è un nuovo amore. Hanno iniziato a frequentarsi un anno fa, e si è sentita fortunata ad avere al suo fianco un uomo che la capisce e la supporta, proteggendola dal gossip incessante attorno a loro. Sonia ha espresso il desiderio di tutelarsi reciprocamente con Angelo e ha enfatizzato l’importanza che il suo legame con Paolo continua a avere nella sua vita. La Bruganelli ha dimostrato una maturità emotiva, riconoscendo che, nonostante la separazione, le relazioni possono evolvere senza escludere completamente il passato.

Infine, Sonia ha raccontato del loro primo bacio, avvenuto tre giorni prima di “Ballando con le Stelle”, evidenziando un momento significativo nella sua nuova relazione. La sua esperienza riflette una fase di crescita e cambiamento personale, in cui Sonia cerca di trovare un equilibrio tra il suo passato e le nuove opportunità.