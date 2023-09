Bruganelli sbarca in Rai a La Vita in Diretta: la proposta di Matano

Ieri pomeriggio Sonia Bruganelli è stata ospite della prima puntata della nuova edizione de La Vita in Diretta. La produttrice è sbarcata nel programma di Alberto Matano da opinionista ed ha commentato il caso degli studenti che hanno lanciato pallini contro la professoressa dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo.

Proprio come al GF Vip, Sonia se l’è cavata alla grande, tanto che Alberto Matano le ha già proposto di tornare: “Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga… chissà vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta“.

La Bruganelli potrebbe diventare quindi un’opinionista ufficiale de La Vita In Diretta.

“Per me questi comportamenti sono a punta dell’iceberg. Alla base c’è la famiglia. Quindi per me una cosa del genere per me è orrenda. Se io venissi a sapere che mio figlio ha fatto una cosa del genere alla sua professoressa, il mio problema principale sarebbe come aiutare mio figlio e come rendermi conto della mia mancanza. I social sono responsabili dell’atteggiamento dei figli, ma anche di quello dei genitori. Perché spesso noi genitori siamo distratti.

I miei figli? Forse per la legge del contrappasso non amano molto i social, soprattutto la più piccola. Però mi rendo conto che noi generazione degli anni 70 e 80 siamo i primi genitori che ci troviamo ad educare dei figli presissimi da questo mezzo, che è difficilissimo da controllare. Dovremmo essere educati anche noi per essere un tramite ed è molto complicato.

Io non ho mai limitato i miei figli in questo senso. Paolo è analogico, ha un telefonino senza internet. Lui ha sempre detto ‘attenzione che è una droga’. Ed effettivamente non ha torto, perché io la sera faccio fatica a smettere di controllare i social. Immagino sia anche peggio per un ragazzino di 12 anni”.