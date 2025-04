Bruganelli Risponde: Le Rivelazioni di Stoccolma

Ema Stokholma, ospite del programma “Obbligo o verità” di Alessia Marcuzzi su Rai 2, ha rivelato dettagli piccanti riguardanti la sua relazione con Angelo Madonia, con cui ha ballato a “Ballando con le stelle”. Alla domanda se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro, Stokholma ha risposto affermativamente, specificando che ciò era avvenuto nel camerino tra le prove. Questa rivelazione ha attirato l’attenzione dell’attuale fidanzata di Madonia, Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, che ha risposto in modo sarcastico e velenoso alle affermazioni della speaker. Bruganelli ha scherzato sul fatto di non aver compreso appieno le dinamiche del programma, sottolineando di essere arrivata sempre ultima e di aver ballato con un altro maestro per evitare “rumors”.

Le affermazioni di Ema sembrano quindi aver toccato un nervo scoperto, portando Sonia a lanciare frecciate sia verso il programma che verso l’ex fidanzata di Angelo. Nonostante il clima teso, al momento Ema non ha replicato, forse per la delicatezza della situazione che ha caratterizzato la sua precedente relazione con Madonia. In un’altra intervista, Ema aveva già accennato alle difficoltà nell’uscire da una storia impegnativa, affermando di aver imparato a stare bene da sola. La situazione sembra dunque essere complessa, con tensioni tra le ex e l’attuale fidanzata di Madonia, dando vita a un acceso dibattito mediatico.