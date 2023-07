Bruganelli o Lucarelli: braccio di ferro fra Rai e Carlucci per la giuria di Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli verso la giuria di Ballando con le Stelle? La notizia data in esclusiva da Roberto D’Agostino su Dagospia ha fatto storcere il naso a molti, ma a quanto pare il suo nome per quel programma è stato davvero fatto. Nonostante sia un volto strettamente legato a Mediaset (e non solo per i due anni passati come opinionista al Grande Fratello Vip), i vertici Rai avrebbero fatto il suo nome per ricoprire l’ipotetico posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli.

Perché se da una parte Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni sono nomi che metterebbero d’accordo sia Milly Carlucci che la Rai (nonostante sia palese che non abbiano più niente da raccontare), il nome di Selvaggia Lucarelli è divisivo. La Rai non la vorrebbe, la conduttrice sì.

“Il comportamento della Lucarelli nelle ultime edizioni del programma ha fatto storcere il naso a più di un elemento del gruppo che confeziona lo show di Rai1”. – Si legge su TvBlog – “I vertici, anzi i verticissimi Rai avrebbero quindi proposto il nome della Bruganelli alla Carlucci per la giuria, che però pare non ne voglia sapere. Per lei resta la Lucarelli e casomai l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, se vuole, sarebbe benvenuta come concorrente”.

Bruganelli vs Lucarelli, braccio di ferro fra Rai e Carlucci per la giuria di Ballando con le Stelle

Come già scritto la Rai e Milly Carlucci farebbero braccio di ferro per decidere se affidare il posto da opinionista a Selvaggia Lucarelli o a Sonia Bruganelli, anche se a vincere potrebbe essere la conduttrice.

“A settembre quindi si deciderà definitivamente” – si legge sempre su TvBlog – “Ma come sempre accade, l’avrà vinta la Carlucci, che è direttore artistico del programma, la Lucarelli resterà. Quindi giuria verso la conferma”.

Notizia confermata anche da Giuseppe Candela che su Twitter ha sottolineato che tutto “resterà identico”.