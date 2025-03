Bruganelli in Divisa, Guaccero in Pole Position e i Gossip della Settimana

Negli ultimi sette giorni, il panorama del gossip italiano è stato ricco e variegato. Sonia Bruganelli ha destato attenzione con riflessioni malinconiche sul suo ex marito Paolo Bonolis, pur essendo riuscita a superare la rottura grazie a una nuova relazione con Angelo Madonia, il quale ha espresso parole d’amore nei suoi confronti. Bruganelli ha affermato di volere bene a Bonolis e ha descritto il loro rapporto attuale come sereno, sostenuto dalla crescita dei loro figli.

Bianca Guaccero, dall’altro lato, sta vivendo un periodo positivo sia dal punto di vista professionale che sentimentale con Giovanni Pernice. La conduttrice è in trattative per un nuovo format estivo su Rai e ha dichiarato di considerare una possibile espansione della sua famiglia. Ha anche rivelato che, dopo un inizio diffidente, l’amore con Pernice è nato a “Ballando con le Stelle” e ha un forte impatto sulla sua vita.

Il contesto si complica con il rifiuto di Stefano De Martino a una proposta della Rai per realizzare speciali di “Affari Tuoi”. Nonostante l’ottima performance del programma, De Martino ha declinato l’offerta, preoccupato di non eguagliare gli ascolti su una serata favorevole a Maria De Filippi. La sua decisione riflette sia ragioni professionali che legami personali, dato il suo rispetto per l’amicizia con De Filippi.

In sintesi, la settimana è stata segnata da storie di amore, rifiuti e rinnovati equilibri familiari tra alcuni dei volti più noti della televisione italiana.