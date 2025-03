Bruganelli in crisi a Ballando: la frecciata alla Pellegrini

In un’intervista a Radio Radio, Angelo Madonia, ex maestro di danza di “Ballando Con Le Stelle” e attuale compagno di Sonia Bruganelli, ha affrontato il suo allontanamento dal programma, avvenuto a causa di critiche della giuria. Difendendo Bruganelli, Madonia ha affermato di non avere nulla di cui ravvedersi e che rifarebbe le sue azioni, soprattutto per proteggere l’emotività della compagna. Ha criticato la giuria, sostenendo che solo Carolyn Smith è competente per valutazioni tecniche, mentre gli altri giudici oltrepassano le loro funzioni.

Madonia ha anche spiegato le circostanze del suo allontanamento, evidenziando che il percorso con Federica Pellegrini non era iniziato in maniera ottimale, in quanto la nuotatrice era impegnata con la sua Academy. Ha indicato che, a causa di dinamiche interne, la sua priorità era spesso Bruganelli, e ciò potrebbe aver influito sulla sua relazione con Pellegrini. Nonostante il suo impegno e i buoni risultati ottenuti, Madonia è stato accusato di non aver gestito la sua partecipazione in modo adeguato.

In seguito, ha chiarito che inizialmente la giustificazione per il suo allontanamento era legata a una disputa con Selvaggia Lucarelli, ma che successivamente quest’ultima ha precisato che la decisione non era esclusivamente per il suo intervento. Madonia ha concluso esprimendo la sua posizione, affermando che, mentre lui e Pellegrini sono stati professionisti, la situazione richiedeva una maggiore dedizione da parte sua nei confronti della nuotatrice.