Bruganelli: Attacco Furioso alla Giuria di Ballando. Cosa Ha Dichiarato?

Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello, ha recentemente pubblicato un video polemico su Instagram contro la giurata Selvaggia Lucarelli, generando un nuovo episodio di tensione. Nell’ambito della prima puntata di “Ballando con le Stelle”, Sonia ha scelto di non rispondere alle provocazioni della Lucarelli durante la trasmissione, ma una volta spente le telecamere, si è sfogata in privato con l’inviato Domenico Marocchi. Ha rivelato che Selvaggia avrebbe voluto un battibecco, ma lei ha preferito mantenere la calma, altrimenti “sarebbe sembrata una psicolabile”.

Successivamente, Sonia ha lanciato accuse sulla presunta invidia della giuria, insinuando che alcuni la considerassero avvantaggiata per il supporto del suo compagno, il ballerino Angelo Madonia, anch’esso in gara. “Invidiosi perché ho l’aiuto a casa? Ho sempre avuto aiuti”, ha dichiarato, mentre affermava di ballare e fare il massimo per il programma. Ha poi provocato Selvaggia Lucarelli con un post su Instagram, insinuando che la giuria fosse più interessata all’opinionista del Grande Fratello piuttosto che alle sue performance.

Nel video postato su Instagram, Sonia ha aggiornato i suoi fan sulle prove senza trucco e ha espresso frustrazione per il fatto che, nonostante i suoi sforzi, i giudici sembrassero non riconoscere il suo impegno. “Mi sembra che io abbia fatto tanto per togliermi da quella sedia, ma mi vogliono seduta su quella sedia”, ha spiegato, lamentandosi del giudizio della giuria. Nonostante le polemiche, Sonia ha anche voluto ringraziare i suoi sostenitori, affermando che se la giuria non le dà credito, il pubblico lo sta facendo.

La tensione creatasi è evidente già dalla prima puntata, dimostrando che Sonia Bruganelli non ha intenzione di passare inosservata e punta a farsi notare, sia per le sue capacità di ballerina che per la sua personalità forte. Con il programma ancora nelle fasi iniziali, le aspettative su di lei e le possibili controversie future restano alte.