Bruce Willis ringrazia i soccorritori dopo gli incendi a Los Angeles: il suo messaggio in un video

Bruce Willis è stato avvistato di recente in un video condiviso dalla moglie Emma Heming sui social media. L’attore, che ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2022 a causa della diagnosi di demenza frontotemporale, appare sorridente e grato mentre stringe la mano a un poliziotto, esprimendo riconoscenza per il lavoro svolto durante gli incendi che hanno colpito alcune aree di Los Angeles. Indossando un cappellino da baseball, Willis ha dichiarato “grazie per il vostro servizio” in un momento che ha toccato il cuore dei suoi fan, ormai abituati a vederlo solo attraverso immagini condivise dalla famiglia. Il video, accompagnato dalla canzone “Going to California” dei Led Zeppelin, ha ricevuto un’accoglienza calorosa sui social.

Molti commenti sul post esprimono stima per Willis, definendolo “una persona incredibile” e “sempre gentile e grato”. Tra i messaggi, spicca quello della figlia Tallulah, che ha scritto: “Questo rende il mio cuore così dannatamente pieno”. Tuttavia, le condizioni di salute di Bruce continuano a destare preoccupazione; è stato riportato che l’attore non riconoscerebbe nemmeno l’ex moglie Demi Moore.

La malattia di Willis, iniziata con una diagnosi di afasia e successivamente aggiornata a demenza frontotemporale, è una condizione neurodegenerativa che influisce su memoria, linguaggio e comportamento, comune tra i soggetti sotto i 60 anni. La moglie Emma e l’ex moglie Demi Moore, assieme alle figlie dell’attore, forniscono aggiornamenti sulle sue condizioni, sottolineando il suo spirito positivo nonostante le sfide legate alla malattia.

Emma Heming ha dichiarato che non crede che Bruce sia consapevole di ciò che gli sta accadendo, ma il sostegno della famiglia e il calore dei fan rimangono fondamentali. Nel contesto della crisi degli incendi a Los Angeles, molti residenti, inclusi nomi noti come Ben Affleck, sono stati costretti ad evacuare. Non è chiaro se la casa di Willis a Brentwood abbia subito danni, ma il suo gesto di gratitudine verso i soccorritori simboleggia un messaggio di solidarietà universale.