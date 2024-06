Bruce Springstreen and The E Street Band: riprogrammate per il 2025 le date ital…

Bruce Springstreen and The E Street Band: riprogrammate per il 2025 le date italiane!

Le date italiane rinviate del tour di Bruce Springsteen and The E Street Band, inizialmente previste per il 2024, sono state così riprogrammate:

📆 30 giugno 2025 | Milano, Stadio San Siro (recupero del 1° giugno 2024)

📆 3 luglio 2025 | Milano, Stadio San Siro (recupero del 3 giugno 2024)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

I biglietti acquistati per la data del 1° giugno 2024 sono validi per il 30 giugno 2025 – e i biglietti acquistati per la data del 3 giugno 2024 sono validi per il 3 luglio 2025.

Per maggiori informazioni sulle nuove date e i rimborsi visita il sito