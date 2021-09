Bruce Springsteen si è esibito con chitarra e armonica, eseguendo I’ll See You in My Dreams, brano estratto dall’album Letter To You.

Bruce Springsteen ha suonato a Ground Zero l’11 settembre 2021. Un momento di riflessione musicale in occasione della cerimonia commemorativa del World Trade Center che ha ricordato l’anniversario dell’attacco alle Torri Gemeelle, avvenuto l’11 settembre 2001. Il Boss, in giacca e cravatta, ha suonato un’emozionante versione acustica di I’ll See You in My Dreams: “Possa Dio benedire i nostri fratelli e sorelle caduti, le loro famiglie, i loro amici e i loro cari“, ha detto il musicista prima di suonare. La traccia, tratta dall’ultimo album di Springsteen Letter to You, suggerisce che il legame tra i vivi e i defunti non è mai completamente spezzato.

Bruce Springsteen, la performance a Ground Zero: il video

Il Boss si è esibito presso la piazza commemorativa del World Trade Center durante una cerimonia tenuta per il ventesimo anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Il pubblico di dignitari e familiari delle persone uccise negli attacchi del 2001 ha applaudito fragorosamente quando Springsteen ha eseguito la canzone I’ll See You In My Dreams, accompagnato dalla chitarra e dall’armonica. Il video:

I parenti delle vittime hanno poi ripreso la lettura dei nomi dei caduti, tradizione messa in atto fin dal primo anniversario degli attentati che rasero al suolo, per sempre, le Torri Gemelle. La commemorazione dell’anniversario dell’11 settembre a Ground Zero è iniziata con un rintocco di campane e un momento di silenzio, esattamente 20 anni dopo l’inizio del brutale attacco terroristico sul suolo degli Stati Uniti.

Le ulteriori commemorazioni

Il presidente Joe Biden, gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, membri del Congresso e altri dignitari si sono uniti ai parenti delle vittime nella piazza commemorativa dell’11 settembre a New York. Il memoriale si trova dove le Torri Gemelle del World Trade Center furono speronate e abbattute da aerei dirottati.

Sono previste anche osservanze negli altri due siti in cui i cospiratori dell’11 settembre fecero schiantare gli aerei dirottati: il Pentagono e un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Biden dovrebbe rendere omaggio in tutti e tre i luoghi e l’ex presidente George W. Bush parlerà alla cerimonia in Pennsylvania.