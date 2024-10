BRUCE SPRINGSTEEN: nuove date per il tour europeo [Dettagli & Biglietti]

Bruce Springsteen e la E Street Band hanno annunciato un’estensione della loro tournée europea del 2025, aggiungendo otto nuovi concerti a quelli già riprogrammati a Marsiglia, Praga e Milano. La tournée prenderà il via a Manchester il 17 maggio e, con i nuovi spettacoli, porterà gli artisti in città che non sono state toccate nei tour del 2023 e 2024, includendo nuove date in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Per quanto riguarda le date italiane, i concerti rinviati di Bruce Springsteen e della E Street Band, che erano inizialmente programmati per il 2024, sono stati riprogrammati per il 2025. Le nuove date confermate per Milano sono il 30 giugno 2025, al Stadio San Siro, in recupero per il concerto previsto il 1° giugno 2024, e il 3 luglio 2025, sempre al Stadio San Siro, per il recupero del 3 giugno 2024.

I fan possono acquistare i biglietti per questi eventi attraverso il sito ufficiale e altre piattaforme online dedicate. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire Bruce Springsteen sui suoi canali social ufficiali, tra cui Facebook, Twitter e Instagram, oltre a visitare il suo sito web.

La notizia dell’estensione del tour ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, desiderosi di assistere nuovamente a un’esibizione di uno dei più iconici artisti rock della storia. Springsteen è noto per i suoi concerti energici e coinvolgenti, che spesso superano le tre ore di durata. La E Street Band, celebre per il suo talento e il suo affiatamento, accompagna Springsteen con una straordinaria varietà di brani, dai suoi successi classici a nuove canzoni, creando un’atmosfera indimenticabile.

Questa tournée rappresenta quindi un’importante opportunità per gli amanti della musica di vivere un’esperienza unica e memorabile. Con le nuove date e le città aggiunte, i fan di Springsteen in Europa avranno più occasioni per godere della sua musica dal vivo, in un contesto che celebra la passione e il legame speciale tra l’artista e il suo pubblico. Con l’anticipazione di questo tour, gli appassionati non vedono l’ora di immergersi nell’atmosfera straordinaria dei concerti di Bruce Springsteen e della sua leggendaria E Street Band.