Bruce Springsteen, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Bruce Springsteen, la scaletta dei concerti: tutte le canzoni presentate dal Boss e dalla E Street Band nel tour del 2023.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dopo giorni e giorni di attesa, polemiche, critiche, speranze, il ritorno di Bruce Springsteen in Italia sta per concretizzarsi. Il Boss, con la sua fedelissima E Street Band, ha dato il via sul finire di aprile alla leg europea del suo straordinario tour mondiale, il primo dopo la lunga pandemia da Covid. Ancora pochi giorni e sarà protagonista anche in Italia, nella sua Italia, paese al quale è legato anche per questioni di sangue. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta dei tre live in programma?

Bruce Springsteen: i live in Italia

I concerti italiani del Boss saranno tre. Una tripletta straordinaria per il cantautore del New Jersey, un artista eccezionale, leggenda del rock a livello internazionale amatissima anche in Italia da un pubblico di centinaia di migliaia di fedelissimi.

Bruce Springsteen

La prima data è la più chiacchierata e polemizzata di tutte. Il 18 maggio il rocker sarà grande protagonista al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Pochi giorni dopo tornerà in un luogo unico al mondo che già lo ha accolto in passato: il Circo Massimo di Roma, in data 21 maggio 2023. Il tris di concerti italiani si concluderà quindi nel pieno dell’estate, il 25 luglio, all’Autodromo Nazionale di Monza.

La scaletta dei concerti

Il Boss ha dato il via al suo tour europeo allo Stadio olimpico Lluís Comanys di Barcellona. Una data spettacolare, un concerto durato tre ore, in cui il cantautore ha messo in mostra uno stato di forma straordinario, quasi uno stato di grazia, regalando un evento unico e indimenticabile.

Ovviamente non possiamo essere certi che la scaletta del live di Barcellona sarà riproposta senza alcun cambiamento nei prossimi concerti che attendono il rocker. Per poter avere un’idea comunque di ciò che ci aspetta negli appuntamenti italiani, ricostruiamola canzone dopo canzone:

– No Surrender

– Ghosts

– Prove It All Night

– Letter to You

– The Promised Land

– Out in the Street

– Candy’s Room

– Kitty’s Back

– Nightshift (cover dei Commodores)

– Human Touch

– Mary’s Place

– The E Street Shuffle

– Pay Me My Money Down

– Last Man Standing

– Backstreets

– Because the Night

– She’s the One

– Wrecking Ball

– The Rising

– Badlands

– Thunder Road

– Born in the USA

– Born to Run

– Glory Days

– Bobby Jean

– Dancing in the Dark

– Tenth Avenue Freeze-Out

– I’ll You in My Dreams