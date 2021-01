Bruce Springsteen in tour nel 2022: il Boss parla dei suoi progetti nei prossimi mesi e annuncia il ritorno ai concerti appena sarà possibile.

Bruce Springsteen vuole tornare in concerto il prima possibile, magari già nel 2022. Il Boss ha parlato in questi primi giorni del 2021 dei suoi prossimi progetti, che prevedono ovviamente ancora tanta musica. Musica che per il momento sarà solo registrata, ma che appena possibile tornerà ad emozionarci anche dal vivo. Lo ha dichiarato lo stesso cantautore in un’intervista alla E Street Radio nel giorno di Capodanno.

Bruce Springsteen: un tour nel 2022?

Il Boss vuole tornare in concerto, anche se per il momento non sembrano esserci i presupposti per un ritorno dal vivo in tempi brevi: “Gli esperti dicono che ci vorrà fino all’autunno perché una larga parte del paese e del mondo sia vaccinata, e perché si creino le condizioni per suonare ci vorrà un anno da adesso. Potrebbe succedere più in fretta, ma non credo sia saggio programmare concerti su larga scala prima di un anno, e questo mette fuori gioco il 2021“.

Bruce Springsteen

Se per il 2021 sembra dunque impossibile ipotizzare un ritorno della musica dal vivo, almeno per le dimensioni dei concerti del Boss, ma il 2022 potrebbe invece essere l’anno del grande ritorno dei mega-concerti: “Nel 2022, se vogliamo parlarne… Andremo in giro appena possibile, e questo potrebbe succedere nel 2022, e sto facendo previsioni, perché nessuno lo sa davvero“.

Bruce Springsteen svela i suoi progetti nel 2021

Una brutta notizia? Non del tutto. Il Boss ha infatti annunciato di avere dei progetti anche per questo 2021: “Non possono ancora svelare nulla, perché sono segreti, ma ho una grossa sorpresa. Ho cose che mi terranno impegnato quest’anno e terranno impegnati anche i fan durante l’attesa“.

Quali saranno questi nuovi progetti? Tra le ipotesi che circolano sul web c’è un possibile box di inediti raccolti durante gli anni, il seguito del cofanetto Tracks. Potrebbe intitolarsi appunto Tracks 2. Di seguito il video di Letter to You: