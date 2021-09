Bruce Springsteen in concerto a Ferrara nel 2022? La città emiliana incrocia le dita dopo le parole del promoter.

Ci potrebbe essere una location inedita per il prossimo concerto di Bruce Springsteen in Italia. Il Boss, che da programma dovrebbe tornare a esibirsi in Europa nel 2022, salvo ulteriori slittamenti dovuti alle normative anti-Covid, potrebbe essere ospitato a Ferrara. La notizia, che ancora rientra nel campo delle ipotesi, è stata data dal promoter Claudoi Trotta, in occasione della presentazione del Comfort Festival, mega evento che il 3 e il 4 settembre illuminerà il Parco Bassani della città estense con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Gianluca Grignani e Joe Bastianich.

Bruce Springsteen: l’ipotesi per il ritorno in Italia

A margine della presentazione del grande evento organizzato a Ferrara, Claudio Trotta, promoter che ha organizzato già diversi appuntamenti di Bruce Springsteen in Italia, ha rivelato: “Se il tour ci sarà, e per saperlo è fondamentale che la situazione europea si chiarisca, Ferrara sarà una delle città che molto probabilmente ospiterà il Boss. Mi auguro che la conferma del tour sia entro la fine del mese“.

Ferrara pronta a ospitare Springsteen

Parole importanti quelle del promoter, che ha riscaldato l’entusiasmo di una città intera con una notizia decisamente sorprendente. Fino a poche settimane fa la location in pole per poter ospitare un nuovo grande concerto del Boss in Italia avrebbe dovuto essere lo stadio San Siro di Milano. Le cose però potrebbero cambiare in queste calde settimane in cui si potrebbe scrivere il futuro della musica dal vivo in Italia. Resta però da capire se il tour europeo si farà o meno. Non resta che incrociare le dita e sperare. Una conferma del tour significherebbe infatti una praticamente definitiva uscita dallo stato di pandemia, data la portata di un evento come un tour di una delle rockstar più amate al mondo.

