Bruce Springsteen, I’ll See You In My Dreams: il nuovo singolo del cantautore del New Jersey tratto dall’album Letter to You.

Sono passati diversi mesi dall’uscita dell’album Letter to You, il grande ritorno di Bruce Springsteen con la E Street Band, ma non è ancora il momento di abbandonare quel progetto. Il cantautore del New Jersey sta infatti per tornare in rotazione radiofonica, dal 26 marzo, con un nuovo estratto dall’album: I’ll See You In My Dreams.

Bruce Springsteen: il video di I’ll See You In My Dreams

Il nuovo pezzo di Springsteen, che chiude l’album pubblicato a ottobre, sarà rilasciato insieme a un video ufficiale molto importante. Diretto da Thom Zimny, è infatti dedicato alla memoria di Michael Gudinski, amico e promotore del Boss, scomparso il 2 marzo.

Bruce Springsteen

L’importanza dell’uomo, nella vita e nella carriera di Springsteen, è stata raccontata dallo stesso Boss: “Il mio amico Michael Gudinski è stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica. Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai incontrato un promoter migliore. Michael parlava sempre con voce profonda, quasi come un brontolio, e le parole gli uscivano così velocemente che la metà delle volte mi serviva un interprete. Ma lo sentivo forte e chiaro quando diceva, ‘Bruce, ti coprio io’. E l’ha sempre fatto“. Ascoltiamo insieme I’ll See You In My Dreams:

Bruce Springsteen parla di Letter to You

Del suo ventesimo album in studio il cantautore del New Jersey continua a essere orgoglioso: “Amo l’essenza quasi commovente di Letter to You, e amo il sound della E Street Band, che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione“. Un disco che ha ottenuto ottimi risultati in termini di vendite e che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, che Springsteen, a 71 anni compiuti, è ancora in forma smagliante.