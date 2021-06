Bruce Springsteen torna a cantare e suonare a Broadway: il cantante ringrazia i fan per questo parziale ritorno alla normalità.

Il Boss è tornato. Bruce Springsteen ha rotto il ghiaccio e in questo inizio estate si è regalato la prima esibizione dal vivo dopo la pandemia da Covid, a Broadway. Messe da parte le polemiche sulla possibilità di far entrare nel suo concerto anche i vaccinati con Astrazeneca, l’artista ha potuto finalmente riabbracciare il suo fedelissimo pubblico, a tre anni di distanza dall’ultima volta. Il cantautore del New Jersey non suonava dal vivo dal 2018.

Bruce Springsteen dal vivo: il Boss si commuove a Broadway

Un unico show estivo prima di riprendere i suoi concerti a settembre. Un piccolo assaggio di ‘normalità’ in attesa che la pandemia possa diventare finalmente e definitivamente un ricordo da mettere in un cassetto e nascondere alla propria vista.

Bruce Springsteen

“È bello vedervi qui stasera tutti smascherati, seduti uno accanto all’altro. Sono su questo pianeta da 71 anni e non ho mai visto niente di simile“, ha affermato il Boss, visibilmente commosso in uno show che rimarrà per sempre nei suoi ricordi. Di seguito un post con l’annuncio:

Bruce Springsteen: le polemiche dei manifestanti

Per poter entrare al St. James Theatre per assistere allo show Springsteen on Broadway i fan dovevano dimostrare di essersi vaccinati. Anche per questo momento non sono mancati momenti di tensione all’ingresso, ‘colpa’ di un gruppo di manifestanti no vax che si è radunata davanti all’ingresso del teatro per lamentarsi delle condizioni imposte. Fortunatamente non ci sono stati però problemi di ordine pubblico. Così il Boss ha potuto riabbracciare il suo pubblico, in attesa della tournée mondiale che dovrebbe aver luogo nel 2022.