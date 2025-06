Bruce Springsteen: esce ‘Tracks II’ con album inediti!

Il mondo della musica si prepara a una grande novità con l’uscita di un cofanetto che raccoglie opere inedite di uno degli artisti più influenti. Bruce Springsteen ha annunciato l’arrivo di “Tracks II: The Lost Albums”, previsto per il 27 giugno, che include sette album mai pubblicati, per un totale di 83 tracce.

Springsteen ha rivelato che molti di questi lavori erano completi e persino mixati, ma erano rimasti in attesa di essere condivisi con il pubblico. Il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata in varie formati, compresi vinili e CD. Comprenderà anche un libro di 100 pagine con note del saggista Erik Flannigan e scatti d’archivio.

Il progetto “The Lost Albums” offre un viaggio attraverso circa 35 anni della carriera di Springsteen, mettendo in evidenza la sua versatilità musicale. Tra le opere, ci sono sessioni mai realizzate per colonne sonore e brani che spaziano dal country all’orchestrazione noir.

Per celebrare il lancio, oltre trenta negozi di dischi in varie regioni italiane rimarranno aperti la notte del 26 giugno per eventi speciali. Springsteen, insieme alla E Street Band, si esibirà anche a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio, in occasione del 40° anniversario del suo primo concerto italiano.

Parallelamente, Vasco Rossi attende oltre 120 mila fan allo stadio Olimpico di Roma il 27 e 28 giugno, chiudendo così un tour di grande successo. Infine, Achille Lauro sarà protagonista di un concerto al Circo Massimo di Roma il 29 giugno, dove oltre 13 mila fan canteranno insieme a lui.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: mediasetinfinity.mediaset.it