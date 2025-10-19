17.8 C
Bruce Springsteen e l’America: speranza e libertà musicale

Da stranotizie
Bruce Springsteen esprime dubbi sul futuro dell’America, sottolineando il lungo percorso del Paese nella lotta per la libertà e la democrazia. Durante un collegamento con il programma Che Tempo Che Fa, insieme all’attore Jeremy Allen White, ha discusso dell’uscita del film “Springsteen: Liberami dal Nulla”. Springsteen ha riflettuto sugli errori del passato, ma ha ribadito la volontà di impegnarsi per il cambiamento. Ha anche criticato l’ex presidente Trump, evidenziando l’importanza di mantenere il cuore nel giusto posto e la speranza di un futuro migliore, specialmente per le nuove generazioni.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

