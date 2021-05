Ci sarà un ultimo concerto di Bruce Springsteen a Milano nel 2022? L’ipotesi esplode sui social, ma per il momento si tratta solo di un ‘sogno’.

Qualcosa si muove? Non proprio, ma i fan possono iniziare a sperare. In cosa? In un ultimo concerto di Bruce Springsteen a Milano nel 2022. A far sognare tutti i sostenitori del boss è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, che su Facebook ha scritto: “Waitin’ On a Sunny Day… Come potrebbe essere la giornata dell’estate 2022 in cui Bruce Springsteen saluterà l’Europa con l’ultima data del suo possibile e attesissimo tour“. Poche parole che hanno scatenato un entusiasmo virale…

Bruce Springsteen a Milano nel 2022?

Un ultimo concerto del Boss in Europa, proprio a Milano, sarebbe un evento epocale secondo l’assessore, e no nsolo per la straordinaria qualità musicale di Springsteen, bensì anche per il suo significato simbolico. Milano è una città che tanto lo ama e lui tanto ama, dove già in passato ha messo in piedi concerti storici, e organizzare un ultimo concerto del genere sarebbe davvero straordinario.

Bruce Springsteen

Conclude l’assessore: “In queste settimane in cu isi stanno definendo i calendari della ripresa di attività dei grandi eventi concertistici per un futuro nuovamente sicuro anche per stadi e arene, scrivere già con pennarello indelebile la data di Springsteen a Milano sarebbe un bellissimo segnale di fiducia, non solo per tutti coloro che lo ammirano, ma per la città intera“. Di seguito il post:

Bruce Springsteen a Milano: i concerti del passato

Bruce Springsteen manca dal nostro paese da ben cinque anni. Il suo ultimo evento è stato quello del 16 luglio 2016 al Circo Massimo di Roma, un paio di giorni dopo gli ultimi spettacoli a San Siro. La sua storia con lo stadio milanese è però di lunga data. La sua prima volta fu addirittura il 21 giugno 1985. Che possa esserci un prosieguo di questa epopea storica e di questa incredibile relazione d’amore e passione tra una città (o meglio un’intera nazione) e il cantautore del New Jersey? Incrociamo le dita in vista di una prossima estate di eventi imperdibili.