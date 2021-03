Bruce Springsteen ha pubblicato la cover di Rebel Rebel, brano di David Bowie, che fa parte dell’album live, Under the covers vol. 2.

Bruce Springsteen ha realizzato un nuovo album live, in cui ha raccolto cover di brani di diversi artisti importanti. Tra queste, notiamo la cover di Rebel Rebel, brano di David Bowie. Il Boss ha pubblicato il video del rifacimento della canzone del Duca Bianco sul proprio canale YouTube. Scopriamo insieme la tracklist di Under the covers vol. 2.

Bruce Springsteen, la cover di Rebel Rebel di David Bowie

Il Boss non si ferma mai e, qualche tempo fa, ha annunciato l’arrivo di un nuovo album dal vivo, intitolato Under the covers vol. 2.

Come si può intuire dal titolo, si tratta di una racconta di canzoni che Springsteen ripropone sotto forma di cover. Tra queste, c’è anche Rebel Rebel, originariamente interpretata da David Bowie.

Il video della cover di Rebel Rebel:

Rebel Rebel di David Bowie è contenuta nell’album Diamond Dogs che il Duca Bianco pubblico nel 1974. All’interno dell’album live, inoltre, ci sono tante altre cover che il Boss ha realizzato, omaggiando i rispettivi intepreti.

Under the covers vol. 2, la tracklist dell’album live

Nell’album live Under the covers vol. 2, oltre alla cover di David Bowie, sono presentate tante altre interpretazioni di Springsteen.

Ecco la tracklist completa:

Mountain of Love – Live at the Tower Theater, Upper Darby, PA – 12/31/1975

Goin’ Back – Live at the Roxy, West Hollywood, CA – 10/18/1975

Rave On – Live at The Roxy, West Hollywood, CA – 07/07/1978

Stay (with Jackson Browne) – Live at Madison Square Garden, New York, NY – 09/21/1979

Who’ll Stop the Rain – Live at Wembley Arena, London, UK – 06/05/1981

Drift Away – Live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 08/20/1984

Love Me Tender – Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI – 03/28/1988

Lonely Teardrops – Live at Madison Square Garden, New York, NY – 05/23/1988

Highway 61 Revisited (with Jackson Browne & Bonnie Raitt) – Live at the Shrine Auditorium, Los Angeles, CA – 11/16/1990

It’s Been A Long Time – Live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ – 06/24/1993

Then She Kissed Me – Live at the Scottrade Center, St. Louis, MO – 08/23/2008

Royals – Live at Mount Smart Stadium, Auckland, NZ – 03/01/2014

Clampdown – Live at Consol Energy Center, Pittsburgh, PA – 04/22/2014

Rebel Rebel – Live at Consol Energy Center, Pittsburgh, PA – 01/16/2016

Take It Easy – Live at the United Center, Chicago, IL – 01/19/2016.

La scaletta, come potete osservare, contiene cover realizzate dal vivo dal 1975 al 2016. Un lavoro straordinario che ricopre, in sostanza, oltre 45 anni di attività del Boss.