John Mellencamp e Bruce Springsteen in Wasted Days: la prima collaborazione tra due icone della musica americana.

Prendi due icone della musica americana. Mettile insieme per la prima volta, facendo incontrare due rette parallele che tali sembravano dover rimanere. Il risultato non può che essere qualcosa di unico, se non magico. Questo è accaduto con Bruce Springsteen e John Mellencamp, due leggende della musica d’Oltreoceano. Nati artisticamente negli anni Settanta e diventati star internazionali negli anni Ottanta, hanno scritto nel corso degli anni dei veri e propri inni sulle lotte quotidiane affrontate dal cittadino medio americano, diventando dei simboli di riscatto sociale ancor prima che musicisti. Due simboli che oggi s’incontrano per regalare ai fan una nuova perla: Wasted Days.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen e John Mellencamp in Wasted Days

Un duetto atteso da tempo. Per il nuovo album di Mellencamp, i due artisti hanno scelto di unire le forze. Il brano lo ha scritto e prodotto proprio John, con il Boss che ha dato il suo apporto cantando e suonando la chitarra acustica. Uniti da sempre da un grande rispetto reciproco, al di là di una sana rivalità, più mediatica che altro, i due avevno avuto modo di cantare insieme nel 1988 sul palco, interpretando una cover di Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Solo lo scorso anno il cantautore del New Jersey aveva rivelato di essere al lavoro con il collega su del materiale inedito.

Il significato di Wasted Days di John Mellencamp

Per quanto riguarda il testo, i protagonisti sono uomini maturi giunti in una fase della vita in cui si può ripensare, anche con un pizzico di nostalgia, a ciò che è stato, al tempo che passa in fretta, troppo in in fretta: “Ora stiamo attenti alle vite che fuggono via, a non sprecare i giorni“. Un pezzo dunque dal sapore molto springsteeniano, specialmente del Bruce dell’ultimo periodo, quello che abbiamo imparato ad amare da Western Stars del 2019 ma soprattutto dall’ultimo Letter to You, pubblicato nel 2020.

Di seguito il video ufficiale di Wasted Days: