Brownies senza burro (la variante genuina e più veloce!)

I Brownies senza burro sono dei dolcetti al cioccolato golosissimi, la variante dei Brownies classici; in questo caso realizzati con olio al posto del burro, che li rende più genuini, ma anche più veloci da realizzare, perchè non si deve sciogliere ma solo versare! Pur essendo ugualmente paradisiaci all’assaggio: stessa consistenza morbida e cremosa dentra avvolti dalla tipica crosticina craquelè!

Ormai sapete che amo realizzare ‘varianti senza’, dalla Torta tenerina senza burro, alla Pasta frolla all’olio, dai Biscotti, alla Caprese; si rivelano delle ottime soluzioni, non solo per intolleranti e allergici, ma anche per chi vuole un’alternativa più sana! o segue una dieta vegetariana. Ecco che ho pensato di realizzare questi Brownies all’olio,

Detto fatto, il tempo di unire gli ingredienti in 5 minuti, poi cuocere in forno. Non vi nascondo che ero scettica sul risultato e invece, questi Brownies senza burro sono stati una meravigliosa sorpresa! Degni delle Torte al cioccolato più golose di sempre, pur essendo senza burro!

Ottimi al naturale oppure con aggiunta di fiocchi di sale in superficie (come in questo caso) ; non solo per merenda, colazione, da trasportare in giro, da servire per Buffet; sono speciali anche come dessert di fine pasto! Serviteli con una pallina di Gelato o Crema inglese , saranno applausi

Ricetta Brownies senza burro

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 30 minuti 40 minuti

Ingredienti

Quantità per 9 pezzi 225 gr di cioccolato fondente

200 ml di olio di semi a scelta

135 gr di farina ’00

15 gr di cacao amaro in polvere

225 gr di zucchero semolato

4 uova grandi (oppure 4 uova + mezzo sbattuto di quelle media dimensione)

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale

fiocchi di sale per completare (facoltativo)

Procedimento