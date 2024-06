Brownies al microonde, la ricetta facile e veloce

Perfetti anche senza la cottura in forno, i brownies al microonde sono un dolce al cioccolato che mette tutti d’accordo.

Se non avete mai assaggiato i brownies non sapete cosa vi perdete. Questo dolce americano dalla particolare consistenza è un vero e proprio concentrato di gusto (e calorie!), perfetto per fare il pieno di energie durante le giornate più spossanti. Preparare i brownies al microonde rappresenta la via più breve per gustarli.

La ricetta base prevede pochi ingredienti che, con tutta probabilità, sono già presenti in dispensa. L’aspetto importante in questa ricetta è la cottura: regolate il microonde alla giusta potenza per evitare che il dolce si bruci. Come? Ecco i nostri consigli.

Come preparare la ricetta dei brownies al microonde

Per prima cosa mettete il burro in una ciotola e fatelo sciogliere nel microonde. Tritate il cioccolato al coltello e fate sciogliere anch’esso nel microonde a bassa temperatura e mescolando di tanto in tanto quindi unitelo al burro. A parte, rompete le uova, unite lo zucchero e lavorate il tutto con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso. Sempre con le fruste in azione ma a bassa velocità incorporate il cioccolato fuso con il burro prima, la farina setacciata con il cacao amaro poi. Versate l’impasto in una teglia 20×20 cm imburrata e infarinata e cuocete nel microonde a 350W per 30 minuti.

Consigli e varianti del dolce al microonde

I brownies possono essere arricchiti aggiungendo nell’impasto della frutta secca come le noci o le nocciole, intere o tritate grossolanamente al coltello. Via libera anche all’aggiunta di aromi come la vaniglia o la scorza di arancia: sentirete che delizia!

Se cercate un’altra ricetta veloce per i brownies vi consigliamo di provare i brownies in friggitrice ad aria: buoni come gli originali ma velocissimi da preparare.

Conservazione

I brownies al microonde si mantengono sotto una campana per dolci per 3-4 giorni.