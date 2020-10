”La mia partecipazione al ‘Gf Vip’ è imminente, o lunedì prossimo o al massimo venerdì della prossima settimana”. Lo annuncia all’Adnkronos Paolo Brosio. ”Io sono ancora a Frascati in convalescenza (post Covid, ndr) -racconta- sto bene e sono pronto a passare dl reparto di malattie infettive a quello neuropsichiatrico -dice scoppiando in una fragorosa risata- Sono contento perché ho saputo che entrerà o con me o dopo anche il mio amico della Versilia Stefano Bettarini. E sul motivo che lo ha spinto ad entrare al ‘Gf Vip’ Brosio tiene a sottolineare: “Innanzitutto lo faccio per vivere un’esperienza professionale nuova in prima persona che poi vorrei descrivere in un libro e anche per beneficenza -racconta- ho infatti attivato una raccolta fondi per il pronto soccorso di Medjugorje ed in Italia per le famiglie in difficoltà post Covid grazie a un sms solidale, il 45527, donato dalla Nazionale italiana cantanti con la collaborazione dell’Atalanta e dell’Hellas Verona calcio”, conclude.

