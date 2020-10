Niente da fare, nonostante ieri Alfonso Signorini gli abbia chiesto 2 volte di non parlare di Covid, Paolo Brosio appena entrato in casa ha messo in dubbio l’attendibilità dei tamponi e dei dati sui morti di CoronaVirus. Non contento stamani l’ex party boy del Twiga è tornato a straparlare sul CoronaVirus.

“Io mi auguro che non chiudano mai le chiese perché non è mai successo nulla lì. Secondo te da chi è partita sta cosa? Ma chi l’ha inventata una roba così? Ma ti sembra normale che ancora oggi non capiscono con i tamponi… Frutto dell’uomo? Ma certo, è un esperimento, non doloso, gli è sfuggita la situazione di mano. I cinesi pare che oggi da loro non ci sia più niente…”

In pratica da quando è entrato Brosio sta parlando solo di santi, madonne e teorie complottiste sul Covid. Per riequilibrare la situazione dovrebbero buttare in casa Alberto Angela, Emma Bonino e Selvaggia Lucarelli.

Io al prossimo ‘Angelo Santo’ e “c’è qualcosa di strano sul Covid“…



Grazie autori di sto ciufolo. L’ultima cosa di cui avevamo bisogno era un’entrata a base di covid. #GFVIP pic.twitter.com/F5AXs5bw4P — DOROTY (@doroteasobria) October 31, 2020

Brosio (sul Covid): Io mi auguro che non chiudano mai le chiese perché non è mai successo nulla lì. Secondo te da chi è partita sta cosa?

Adua: Secondo me dall’uomo.

Brosio: Ma certo! È un esperimento! Non doloso ma… (Stacco regia) CI MANCAVA GIUSTO IL COMPLOTTISMO. #GFVIP — contechristino (@contechristino) October 31, 2020

Brosio è sveglio da 2 ore e sta già parlando di chiese madonne e covid #gfvip pic.twitter.com/un8FBJfDWI — indy (@indy_sponente) October 31, 2020

Contessa: Paolo ha detto che bisogna fare il segno della croce prima di mangiare.

Tommaso: chi vuole😡 Pier e Francesco a terra dal ridere AHAHAHAHAH ✈️😂⚰️ PS:ricordiamoci che Tommaso è agnostico#GFVIP — candemet8992 (@candemet8992) October 31, 2020

ContessaDistaCeppa: Domani iniziamo a fare il segno della croce come ha detto Paolo prima di colazione pranzo e cena

Tommaso: CHI VUOLE

Prevedo un inizio friccicariello #gfvip pic.twitter.com/NbNVemXZlU — 🌸 J. ◟̽◞̽ 🦄 (@jexycaF) October 31, 2020