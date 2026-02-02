Bronzo Italia Team Sprint Europei Ciclismo

Gli Azzurri conquistano la prima medaglia ai Campionati Europei di Ciclismo su Pista a Konya. Si tratta di un bronzo vinto nella gara della Team Sprint da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta, i quali hanno anche stabilito un nuovo primato nazionale con il tempo di 42.285 secondi.

La squadra italiana ha preceduto la Repubblica Ceca di 0.108 secondi sul podio. Il programma delle gare continua oggi, 2 febbraio, con diverse qualificazioni e finali. Gli appuntamenti includono le qualificazioni dello sprint femminile e del chilometro maschile, i primi turni degli inseguimenti a squadre, le finali del chilometro maschile e degli inseguimenti a squadre, oltre alla corsa a punti maschile e all’eliminazione femminile.