Bronzi Portafoglio Uomo Portafogli Uomo Piccolo Slim Donna – Porta Carte Di Credito Uomo – Portacarte Con Portamonete – Box Regalo Uomo – Porta Tessere Documenti Portafogli Tascabile Italiano

Dal marchio

Model: Revelation

Bronzi è il marchio italiano più storico specializzato nei portafogli smart.

Nasce da un’intuizione che arriva dal cuore, l’intuizione di portare dei semplici portafogli ad un livello più alto e equanime per il mondo, avendo a cuore i nostri amici animali realizziamo solo prodotti in simil pelle identica alla vera pelle, ma più resistente e confortevole.

Più leggeri e più sicuri di quanto siano mai stati grazie alla tecnologia RFID.

Model: Discovery

Perché sceglierci?

Bronzi è un’azienda a conduzione familiare specializzata all’attenzione del cliente, per questo motivo offriamo una assicurazione di 24 mesi su tutti i nostri prodotti.

Quali sono i nostri obbiettivi?

Oltre a essere perfettamente concentrati sulla soddisfazione del cliente, abbiamo anche l’obbiettivo futuro di eliminare ogni traccia di plastica sui nostri prodotti per un mondo più pulito.

🛡️ : Grazie all’innovativo sistema militare di blocco RFID, Portafoglio Bronzi BLOCCA i lettori di carte di credito/debito/identità che operano alla frequenza di 13.56 MHz contro scansioni non autorizzate. EVITA DA SUBITO con la tecnologia ANTI- ad alta affidabilità di perdere i tuoi soldi o i tuoi dati sensibili.

✅ : Accuratamente selezionata tra le migliori fibre di carbonio, Bronzi ha a cuore i nostri AMICI ANIMALI per questo motivo realizza solo prodotti in similpelle identica alla vera pelle, ma più resistente!

🇮🇹 : Design Italiano, dai migliori esperti di settore. I nostri clienti sempre soddisfatti, risultando molto elegante e al passo con i tempi di fronte ad amici, famigliari e colleghi. Per questo motivo offriamo garanzia 24 MESI.

🎁 : Portafoglio Bronzi è anche un’ottima idea regalo per qualsiasi età uomo o donna, un regalo di qualità sempre gradito.