Bronzetti batte Osaka al WTA di Madrid, risultato e prossima avversaria

Lucia Bronzetti ha ottenuto una vittoria significativa nel torneo WTA di Madrid, battendo la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno del mondo attualmente in 55esima posizione. L’incontro, valido per il primo turno del Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid, si è concluso con un punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, richiedendo poco più di due ore e venti minuti di gioco.

La partita è iniziata in modo equilibrato, con Bronzetti che ha conquistato il primo set 6-4. Tuttavia, Osaka ha reagito bene nel secondo set, vincendolo con un chiaro 6-2 e riportando la sfida in parità. Nel terzo set, l’azzurra ha ripreso il controllo e, dopo una lotta intensa, ha chiuso il match con un ulteriore 6-4.

Con questa vittoria, Bronzetti dimostra una notevole determinazione e capacità di adattamento, affrontando una delle avversarie più forti del torneo. Al secondo turno, l’italiana sfiderà Madison Keys, attualmente quinta nel ranking mondiale, in un incontro che si preannuncia decisivo per la sua carriera. Bronzetti continua a crescere nel panorama del tennis femminile e questa vittoria rappresenta un passo importante nella sua ascesa.