Broncospasmo e crisi respiratoria di Papa Francesco: cause e preoccupazioni per la sua salute

L’ultimo bollettino delle condizioni di Papa Francesco ha evidenziato un “repentino peggioramento del quadro respiratorio” a causa di una “crisi isolata di broncospasmo”. Questo episodio ha suscitato preoccupazione poiché il Pontefice, nei giorni precedenti, non aveva avuto crisi asmatiche e non è richiesta l’intubazione. Secondo la Sala Stampa Vaticana, il broncospasmo ha provocato un episodio di vomito con inalazione, e Papa Francesco è stato prontamente broncoaspirato, iniziando la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Papa è rimasto vigile e collaborativo durante le manovre terapeutiche.

Il broncospasmo è una restrizione improvvisa dei bronchi, causando una respirazione difficoltosa a causa di una contrazione anomala della muscolatura dei bronchi. Può essere innescato da fattori come bronchite, polmonite e asma, condizioni di cui soffre Papa Francesco, provocando un calo della saturazione di ossigeno nel sangue. I principali sintomi includono respiro sibilante, tosse, dispnea e senso di costrizione. Tali sintomi possono risolversi in pochi minuti mediante broncodilatatori e broncoaspirazione, come avvenuto nel caso del Pontefice.

Secondo fonti vaticane, saranno necessarie dalle 24 alle 48 ore per valutare gli effetti del broncospasmo. Per il momento, è stata utile una ventilazione meccanica non invasiva che supporta il paziente nelle fasi respiratorie, utilizzata in vari modi, inclusi sistemi nasali e facciali. La prognosi rimane riservata, ma ci sono segnali di miglioramento nelle condizioni generali di Papa Francesco.