Brolo, il paese dei gatti circondato dalle acque del Lago d’Orta

Sulle sponde del Lago d’Orta si trova Brolo, un incantevole paese dedicato ai gatti. A solo un’ora da Milano e Torino, Brolo offre una scoperta insolita, ricca di monumenti e opere artistiche che celebrano questi felini. La nascita di questa peculiarità risale al 10 ottobre 1756, quando i cittadini di Brolo chiesero la separazione dalla Parrocchia di Nonio, stanchi di dover attraversare un fiume in piena. Promisero di mantenere la chiesa di Sant’Antonio d’Abate e iniziarono una nuova fase per il loro paese. I cittadini di Nonio, scettici, crearono un motto burlone riguardo alla situazione, il cui significato si rifletteva in una successiva leggenda che portò all’adozione del gatto come simbolo locale.

Attualmente, l’atmosfera di Brolo è segnata dalla presenza di gatti, che si trovano raffigurati su muri, piazze e strade del borgo. Molti gatti veri gironzolano liberamente e sono accuditi dagli abitanti. Tra le attrazioni c’è un monumento dedicato ai gatti, una stradina pedonale chiamata Strescia dal Gat, e delle originali opere in cemento a forma di gatto. Gli amanti dell’arte possono ammirare riproduzioni di celebri dipinti con protagonisti felini, come il gattino di Van Gogh e il gatto urlante ispirato all’Urlo di Munch. Inoltre, il paese ospita belle chiese, Villa Tarsis e un elegante palazzo con giardino all’italiana, oltre a essere un ottimo punto di partenza per escursioni sul monte Cregno e Monte Pizzo. Brolo, con il suo fascino unico, è un vero paradiso per gli amanti dei gatti e della natura.