Broker d’affari per il settore HR e sviluppo commerciale in smart working completo in Italia (mfx)

Titolo del lavoro: business broker settore HR sviluppo commerciale in full smart working ITALIA (mfx)



Azienda: MOM Consulting



Descrizione del lavoro: MOM CONSULTING HR PERSONAL RECRUITMENT società in ambito HR, per il proprio sviluppo commerciale a livello nazionale ricerca un/una BUSINESS BROKER mansione dedicata allo sviluppo commerciale dei nostri servizi in full smart workingCHI SIAMO–

Siamo Head Hunter, professionisti specializzati nel reclutamento di personale qualificato. Utilizziamo strategie e metodi mirati per identificare ed attrarre i talenti più adatti alle esigenze specifiche delle aziende su tutto il territorio nazionale.–

La nostra società̀ di occupa del Servizio Permanent e quindi tratta candidature utili al committente per il suo inserimento diretto di personale qualificato.–

I nostri processi di analisi, conoscenza e comprensione del fabbisogno dei singoli dipartimenti sono i fattori chiave che ci rendono consapevoli delle reali necessità del settore e delle singole competenze richieste.CHI CERCHIAMO–

Ricerchiamo un/una CONSULENTE BUSINESS BROKER SEGNALATORE/SEGNALATRICE PROFESSIONISTA in full smart working.–

Il Business Broker è un professionista che svolge la sua funzione a supporto dell’attività commerciale tramite profilazione di potenziali clienti e chiamate in uscita (outbound calls). Queste attività vengono effettuate verso potenziali clienti, lead, o contatti già esistenti o da ricercarsi con lo SCOPO di FISSARE APPUNTAMENTI PROFILATI in Video Call tra la direzione commerciale ed il potenziale contatto.–

Le attività possono essere sviluppate sia a freddo (cold calls), ossia verso nuovi clienti che non hanno mai interagito con l’azienda, sia a caldo (warm calls), ossia verso clienti già conosciuti o che hanno mostrato interesse in precedenza.COMPETENZE RICHIESTE–

Capacità di negoziazione–

Empatia e capacità di ascolto attivo–

Conoscenza di strumenti CRM e gestione database e mailing–

Orientamento ai risultatiCOSA OFFRIAMO–

orario di collaborazione flessibile–

attività da svolgersi in full smart working–

formazione continua–

affiancamento costante per il raggiungimento dei risultati personali–

accesso gratuito all’interno della nostra APP aziendale di MOM Consulting per conoscere in tempo reale l’andamento delle segnalazioni e i guadagni personaliCOME FUNZIONA–

Il ruolo consente di diventare parte di un sistema basato sull’Ingegneria Relazionale, dove segnali potenziali clienti alla MOM Consulting. Il sistema di segnalazione basa la sua attività sull’Ingegneria Relazionale Automatica A.I.R.A© un marchio registrato di Segnalazione Vincente.Quando la tua segnalazione porta a un affare concluso, ricevi una ricompensa immediata. Il sistema è pensato per valorizzare le relazioni e creare una rete di contatti strategici che possa beneficiare tutte le parti coinvolte.–

Il tutto è automatico ed il ricavo del consulente sarà così slegato dal tempo. Più aziende il consulente segnala che accetteranno le offerte commerciali più il consulente riceverà le sue provigioni per l’attività svolta.COME SI SVOLGE L’ATTIVITA–

La MOM ha la sua APP dedicata e che puoi scaricare gratuitamente sul tuo pc o smartphone. Attraverso l’APP oppure tramite il nostro Referral Director il consulente potrà inviare le segnalazioni in modo semplice e veloce.–

Se verrà concluso un contratto commerciale il consulente sarà automaticamente avvisato e potrà accedere al tuo compenso immediatamente.MI OCCUPA MOLTO TEMPO?–

Il tempo dedicato è flessibile. Sceglie il consulente quanto tempo dedicare all’attività. L’obiettivo è individuare potenziali clienti interessati ad avere assieme alla nostra direzione commerciale un incontro in Video Call la cui finalità è presentare il nostro servizio di reclutamento del personale e valutare con il potenziale cliente un preventivo sull’attività da svolgersi. L’intero processo di vendita viene riportato attraverso la nostra APP in pochi minuti. Il consulente sarà sempre al corrente dell’andamento della sua segnalazione.HO GIA’ UN LAVORO POSSO comunque diventare BUSINESS BROKER di MOM?–

Non è un problema. Molti dei nostri consulenti hanno già un lavoro a tempo pieno. La nostra rete di consulenti è pensata per essere flessibile. Puoi gestire il tuo tempo, scegliendo l’orario a te più adatto.RICEVO ASSISTENZA?–

Sì, offriamo assistenza e formazione continua. Avrai accesso a un tutor che ti guiderà attraverso i primi passi e ti supporterà nel processo di segnalazione e di consulenza, oltre a essere disponibile per rispondere a qualsiasi domanda lungo il percorso.RICONOSCIMENTO ECONOMICO–

Ogni BUSINESS BROKER sarà inserito nella nostra APP aziendale di Segnalazione Vincente di MOM Consulting. Questo permetterà di monitorare in tempo reale lo stato delle segnalazioni durante il loro stato di avanzamento. Scaricare la APP è gratuito ed avrete un Referral Director (una persona a voi dedicata) H24 e 7 giorni su 7–

Ad ogni Segnalazione andata a buon fine verranno riconosciuti immediatamente 100,00 € e successivamente saranno riconosciute provvigioni importanti per ogni attivazione del nostro servizio di reclutamento di personale presso l’azienda segnalata dal Consulente Segnalatore o Segnalatrice–

Per venire a conoscenza dei possibili ricavi lasciando il tuo CV per essere ricontattato per una Video Call insieme alla nostra Referral Director Silvia–

Inoltre, il nuovo cliente acquisito grazie all’intervento del Consulente Segnalatore o Segnalatrice resterà collegato nel tempo, indipendentemente dal suo intervento. Ciò vuol dire che se il cliente si rivolgerà direttamente alla MOM per ulteriori servizi al Segnalatore o Segnalatrice verrà riconosciuta comunque la sua provvigione.OFFERTA–

In libera professione in P.IVA ordinaria o forfettaria–

per chi NON È in possesso di P.IVA fino ad un massimo di 5.000 euroIl candidato/a (m/f/x) Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 4 – Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personaleNome dell’azienda: MOM CONSULTING HR PERMANENT RECRUITMENTSettore: Agenzie per il lavoro/Società di selezioneRuolo: Commerciale/VenditeGestisce altre persone: NoTipo di occupazione: Contratto di collaborazionevisita il nostro sito aziendale clicca sul link qui: https://www.mom-consulting.it/



Luogo: Modena