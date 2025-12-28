Brokeback Mountain al Teatro di Cosenza

Una storia d’amore senza tempo arriva al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza con “Brokeback Mountain”, tratto dal racconto di Annie Proulx e adattato da Ashley Robinson. La pellicola si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo, con l’artista Malika Ayane che darà voce ai brani originali di Dan Gillespie Sells, accompagnata da una live band.

Malika Ayane interpreta il ruolo di “Balladeer” e spiega che il suo ruolo è una sorta di didascalia alle scene, in cui non ci sono dialoghi reali, ma la musica interpreta l’emotività che si muove per tutto lo spettacolo. La cantante sarà accompagnata da una band composta da Giacomo Belli, Giulio Scarpato e guidata dal Maestro Marco Bosco, che ha anche arrangiato i brani originali.

La storia segue l’intenso legame tra Jack ed Ennis, due diciannovenni che accettano un lavoro da pastori in un Wyoming povero e rurale. Isolati sulla montagna, scoprono un sentimento travolgente che segnerà le loro vite per oltre vent’anni, costretto però a rimanere nascosto in una società ostile e retrograda. I ruoli dei protagonisti sono interpretati da Edoardo Purgatori e Filippo Contri, che sono affiancati da Mimosa Campironi e Matteo Milani.

La prima versione teatrale ha debuttato a Londra con enorme successo di critica e pubblico e adesso è in tour nei teatri italiani. La regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti. I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza. La rassegna è co-finanziata con risorse Poc Calabria 2014-2020.