Brodo vegetale fatto in casa: Ricetta e Segreti!

Il Brodo vegetale è una preparazione di base con acqua e verdure fresche genuina, salutare ricco di vitamine della cucina casalinga. Indispensabile realizzare numerose ricette e chi si approccia allo svezzamento dei neonati! Bastano pochi ingredienti : carote, cipolle, sedano e pomodoro, aromi a scelta, senza sale e cottura a fuoco lento. Il profumo divino del brodo di verdure inonderà in poco tempo la cucina ed è pronto velocemente ! Squisito da gustare cucchiaiata dopo cucchiaiata, magari una spolverata di formaggio. Oppure cuocere la pastina; e naturalmente potete utilizzare il brodo vegetale per risotto o zuppe, vellutate, minestre ! In questo modo diventa un’ottima alternativa vegetariana al classico Brodo di carne ideale per vegani o semplicemente chi cerca una base neutra più leggera!

Come ogni preparazione tradizionale esistono diverse versioni. Oggi vi regalo quella che ritengo la Ricetta perfetta per un Brodo vegetale saporito e delicato ; che prende spunto dall’antica ricetta tradizionale di mia mamma . A cui ho aggiunto piccoli Segreti che vi illustrerò con le foto passo passo appresi duranti i vari corsi di cucina dagli Chef

Prima di tutto utilizzate ingredienti di stagione e che siano freschissimi. Potete anche aggiungere ortaggi a piacere . Ad esempio ciuffi di spinaci, cavolo nero, verza, zucchine. Oppure togliere l’ingrediente che preferite meno.

Il bello è potete prepararne in grande quantità conservarlo in frigo e congelarlo in pratiche monoporzioni, proprio con lo stesso metodo di Minestrone e Passato di verdure! Seguitemi e preparerete il Miglior Brodo vegetale fatto in casa di sempre!

Scopri anche:

La Stracciatella ( puoi realizzarla proprio con questo brodo di verdure!)

Ricetta Brodo vegetale

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 1 h 1h e 15 minuti

Costo Cucina Calorie Italiana 45 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 6 l di acqua fredda

300 gr di cipolle intere

200 gr di carote intere

200 g di sedano intero

1 pomodoro ramato (facoltativo)

3 foglie di alloro

6 chiodi di garofano ( facoltativo)

pepe nero in grani

Procedimento