Spremuta d’arance, brodo di pollo, un pezzetto di cioccolato fondente. E già siamo più preparati per far fronte ai rigori dell’inverno, a quelle giornate in cui il buio arriva presto. Se infatti il freddo può essere motivo di stress per il corpo e può minare l’umore, una spesa mirata diventa la nostra prima arma per stare bene. “Una buona alimentazione è un valido aiuto per difenderci dai malanni di stagione, per contrastare stanchezza e malumore e per garantirci la giusta dose energia”, spiega Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista del Crea, Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione.

Sono dunque preziosi i cibi che rafforzano il nostro sistema immunitario. Quali? “Agrumi, melagrane e brassicacee come broccoli e cavolfiori hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Contengono ottimi livelli di vitamina C e composti bioattivi che, insieme, agiscono da integratori naturali nel combattere i piccoli effetti avversi dell’inverno”, dice l’esperta. Ancora, “uno yogurt o un fermento probiotico, assunti quotidianamente, aiutano a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale e a migliorare l’assorbimento dei nutrienti”.

Per sostenerci e ridurre il senso di stanchezza che ci può cogliere durante le cupe giornate invernali occorre invece puntare su alimenti che contengano vitamine del gruppo B, soprattutto B12 e B6. Quindi pesci, dall’orata al merluzzo al salmone, ricco anche in acidi grassi come l’omega 3. Poi cereali integrali, latte e uova. E per migliorare l’umore? Il consiglio, nelle serate invernali, magari dopo una giornata lavorativa faticosa, è di gustare un pezzetto di cioccolato fondente o una tazza di cioccolata amara.

Quando le temperature scendono ci serve una quota maggiore di energia, dal momento che consumiamo un po’ di più. Non significa stravolgere la dieta mangiando troppo, piuttosto privilegiare alcuni alimenti. “I legumi danno energia ma non hanno un indice glicemico elevato, sono ottimi se associati a cereali integrali; una manciata di frutta secca come mandorle, noci, nocciole ci sostiene nei cali di energia ed è preziosa anche perché aiuta il sistema immunitario, contenendo vitamine E e B”, spiega la nutrizionista.

Nel carrello della spesa, tra i cibi contro il freddo, mettiamo infine dello zenzero, un potente antinfiammatorio. Lo potremo usare per dare un tocco di personalità a zuppe o tisane.

Partendo da questi ingredienti si possono comporre diversi piatti indicati per la stagione. Come il porridge a colazione. “L’avena è ottima perché oltre alle vitamine del gruppo B contiene zinco, un minerale importante per il nostro sistema immunitario”, dice Ruggeri. La ricetta è semplice: mettere l’avena a bagno la sera prima, quindi bollirla con latte parzialmente scremato; quando è morbida (servono 4-5 minuti) è pronta per il consumo. Si possono aggiungere chicchi o succo di melagrana oppure frutti di bosco. Un’idea semplice ma salutare per la pausa pranzo è un’insalata mista con arance, finocchi, chicchi di melagrana e sgombro, da accompagnare con pane integrale. Per cena, il brodo di pollo rimane la pietanza invernale per eccellenza: il rimedio consigliato dalle nonne è stato di recente rivalutato da studi scientifici che hanno messo in luce come sia efficace nel proteggere da influenza e stati influenzali. “Basta farlo bollire con sedano, carote, pomodoro, cipolle e patate – dice la nutrizionista- rilascia amminoacidi e vitamine del gruppo B diventando un ottimo ricostituente”. E il freddo non fa più paura.

La lista della spesa

latte

yogurt

avena

cereali integrali

frutti di bosco

arance

melagrana

broccoli, cavolo nero e altre brassicacee

patate

carote

sedano

pomodoro

cipolle

finocchi

legumi

fagioli

riso

pesce

pollo

uova

pane integrale

cioccolato fondente