Archiviato il Festival di Sanremo, ora tutti gli occhi sono puntati sul prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Torino in quel di maggio. Se in rappresentanza di San Marino potrebbe esserci Francesco Monte, l’Italia sarà rappresentata da Blanco e Mahmood con la loro Brividi.

La domanda ora è solo una: Brividi sarà tradotta in inglese per farla capire a tutto il pubblico europeo e mondiale, oppure resterà fedele all’originale? In passato c’è chi ha mantenuto la versione originale (come Emma), chi ha realizzato un ibrido metà in italiano e metà in inglese (come ad esempio Nina Zilli) e chi invece l’ha totalmente tradotta (come recentemente ha fatto Francesca Michielin).

A domanda diretta, Mahmood e Blanco hanno confessato che vogliono portare la musica italiana nel mondo e che quindi, Brividi, resterà in italiano.

Brividi deve essere portata completamente in italiano all’Eurovision. Questi dati dimostrano che non c’è bisogno di trasformare un testo bellissimo in inglese per farlo apprezzare all’estero perché quando ad arrivare sono i sentimenti trasmessi con la voce, la lingua è superflua https://t.co/Fwyd1srKnw — Serena 🫂 (@Rickae_22) February 6, 2022

Brividi | Testo

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato, non vedo

Più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

E vivo dentro una prigione

E provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi