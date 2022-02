Boom per le canzoni di Sanremo 2022 su TikTok: Brividi di Mahmood e Blanco è la più utilizzata sul social cinese.

Il successo del Festival di Sanremo 2022 è stato certificato dai dati televisivi, radiofonici, dello streaming ma anche raccolti sui social. In particolar modo è su TikTok che la kermesse ha ottenuto un boom straordinario. La piattaforma d’intrattenimento ha infatti raccolto tutto ciò che è accaduto sul palco dell’Ariston rendendolo virale, complici i programmi dedicati al Festival, come quello dei Jackal, e l’utilizzo dei propri account dagli stessi cantanti in gara. Ma quali sono state le canzoni di Sanremo più utilizzate dagli utenti? Al primo posto c’è ovviamente Brividi, ma non mancano le sorprese…

I numeri di Sanremo 2022 su TikTok

Crescita vertiginosa, quella del Festival su TikTok in questo 2022. Con oltre 703 milioni di visualizzazioni, l’hashtag #Sanremo2022 ha avuto un aumento del 6500% rispetto alla settimana precedente l’inizio della kermesse. Non solo. Rispetto all’hashtag #Sanremo2021 ha avuto una crescita del 98%. Basti considerare che oggi l’hashtag relativo allo scorso anno non raggiunge i 354 milioni.

Amadeus

Un fattore decisivo, la crescita sul noto social, per rendere questo Festival con tutta probabilità il più ‘virale’ della storia, e non solo per il traino del FantaSanremo, ma per un interesse generale su ogni media.

Le canzoni di Sanremo più utilizzate su TikTok

Ma qual è stata la canzone di Sanremo 2022 più utilizzata su TikTok? Ovviamente su tutti ci sono Mahmood e Blanco con la loro Brividi, di gran lunga la più utilizzata nel video dei creator e l’hashtag più richiesto dagli utenti. Il podio però è molto curioso. Al secondo posto otroviamo infatti una delle canzoni meno amate della kermesse, almeno dal pubblico votante e dalle giurie: Duecentomila ore di Ana Mena. Merito anche di una coreografia ispirata alla canzone e diventata virale.

Chiude il podio invece una canzone che avrebbe potuto facilmente diventare virale anche all’Eurovision, Ciao ciao de La Rappresentante di Lista, utilizzata soprattutto per fare da colonna sonora a video divertenti e comedy.